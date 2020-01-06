شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جولدمان ساكس: شحن 200 مليون هاتف ذكي بتكنولوجيا ا لـ 5G في ـ2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المالية جولدمان ساكس التى تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، شحن نحو 200 مليون هاتف ذكى مزود بخدمات الجيل الخامس 5G، خلال العام الجارى 2020، بزيادةة نحو 20 مرة عن المبيعات لعام 2019.

وفقًا للتقديرات، سيكون هناك حوالى مليون محطة لشبكات الجيل الخامس 5G أساسية جديدة فى الصين هذا العام، هذا أعلى من التوقع الأصلى البالغ 600 ألف بواسطة جولدمان ساكس.

كما كشف تقرير سابق من Nikkei Asian Review إن شركة أبل تخطط لشحن ما يقدر بنحو 80 مليون هاتف iPhone 5G ، إذ لدى الشركة توقعات كبيرة لجهاز iPhone 5G الذى يشاع إطلاقه عام 2020.

ومن المتوقع أن يأتى الهاتف بثلاثة بنسخ وسيحتوى على معالج جديد مصمم من قبل كوالكوم، وفى حين أن 5G لا تزال معيارًا ناشئًا، لن تكون شركة أبل أول شركة مصنعة للهواتف الذكية تطلق هاتف 5G.

وتتميز تغطية شبكة الجيل الخامس 5G بأنها أسرع بعشر مرات من شبكات الجيل الرابع، كما يعتقد المستثمرون أن 5G يمكنها إعادة تشكيل سوق الهواتف المحمولة بشكل كبير.

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من شأن شبكة 5G أن تتيح تنزيل فيلم بجودة 4K فى غضون ثوانٍ، وهو أمر قد يغير الطريقة التى يفكر بها الناس بشأن المحتوى على أجهزتهم المحمولة.

ففى الصين على سبيل المثال، تم تعديل مدينة Wuzhen ، الواقعة خارج مدينة شنجهاى ، لتصبح أول مدينة 5G فى البلاد، مع دعمها بشبكات يمكنها نقل 1.7 جيجا بايت من البيانات فى الثانية.

جدير بالذكر أطلقت شركات الاتصالات الحكومية الرئيسية الثلاثة فى الصين تكنولوجيا الجيل الخامس اللاسلكية أوائل شر نوفمبر الماضى، حيث تسابق البلاد لتضييق الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة وسط حرب تجارية مميتة.