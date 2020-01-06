كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Airbnb تطور تقنية لتحديد الضيوف الخطرين

طورت منصة تأجير منازل العطلات Airbnb تقنية جديدة ينتظر انتشارها على الإنترنت للتعرف على المستأجر المرشح لإتلاف منزل المضيف.

و ظهرت تفاصيل برنامج “تحليل الخواص”، الذي سيستخدم الذكاء الاصطناعي لتمييز المرتبطين بالمخدرات أو الكحول أو مواقع الكراهية أو غيرها من الممارسات الضارة.

و يتم ذلك عن طريق مسح الكلمات الرئيسية، والصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت، المرتبطة بعميل محتمل لتقييم جدارته بالثقة.

ويقيم البرنامج السمات السلوكية والشخصية للضيف المحتمل، بما في ذلك “الضمير والانفتاح” إلى جانب التحقق التقليدي.

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وتأتي أخبار البرنامج، بعد كشف مقاضاة أحد المطورين العقاريين Airbnb للحصول على 723 لف جنيه إسترليني (940 ألف دولار)، بعد تعمد 500 محتفل بتدمير قصر في تشيلسي.

ويبدو أن أير بي إن بي تبذل محاولات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، قدمت براءة اختراع إلى المكتب الأوروبي لاعتماد تقنيتها الجديدة.

وقالت الشركة إن السمات السلبية التي يبحث عنها البرنامج تشمل العصبية، والمشاركة في الجرائم، و النرجسية، أو الميكيافيلية، أو الاعتلال النفسي، ليكون الضيوف بهذه الصفات، غير جديرين بالثقة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.