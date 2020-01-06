تكنولوجيا: سامسونج تقدم موديلات أحدث من تلفاز The Frame

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سامسونج طراز عام 2020 من سلسلة تلفاز The Frame الفنية، والتي ستكون متوقرة بشاشة أكبر 75 بوصة ومقاس أصغر 32 بوصة. ويمكن شراء الجهاز أما بحواف بلون عنابي أو بيج، بالإضافة إلى الملحقات مثل حامل بلا فجوات ووصلة خفية لتعزيز الشكل الجمالي للتلفاز.

يحتوي الجهاز على وضع Art Mode 3.0 المدفوع، والذي يقدم تنسيق تلقائي للقطع بناءً على تفضيلك. بالإضافة إلى مستشعرات ضوء محيطي محسّنة تعمل على ضبط الصورة وفقًا لوضع الغرفة.

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لم تحدد الشركة السعر والمواصفات التفصيلية، لكن يبدو أن الجهاز سيأتي بشاشة بدقة 4K ولوحة LED خلفية مزدوجة.

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