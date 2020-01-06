تكنولوجيا: Moen تقدم صنبور U الذكي #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر Moen إحدى أكبر شركات إنتاج الصنابير في الولايات المتحدة. وهذا العام أعلنت الشركة عن صنبور U من مجموعة Meon للصنابير الذكية، وهو صنبور يعمل على بالأوامر الصوتية ليساعدك على القيام بمهام المطبخ اليومية دون استخدام يديك. حيث يمكنك ملء زجاجة أو وعاء المكرونة بدون استخدام يديك، فقط أخبر الصنبور كمية المياه التي تحتاجها ودرجة حرارة ليعمل الصنبور. يمكنك تعيين إعدادات مسبقة لمهام محددة بالمطبخ وتشغيل المياه من خلال التحكم الصوتي أو مستشعر الحركة أو عبر زر تقليدي. لم تعلن Moen عن السعر، لكن من المرجح أن تأتي بسعر أعلى من الحنفيات الميكانيكية القديمة.

أعلنت الشركة أيضًا عن تحديث لنظام Flo والذي يقوم بمراقبة استهلاك المياه، حيث تم دمج أجهزة استشعار يمكنها اكتشاف التسربات. ما عليك سوى وضع المستشعر في منطقة معرضة للخطر، مثل الطابق السفلي أو غرفة الغسيل، وإذا كان استشعر الجهاز الماء أو درجات الحرارة المتجمدة أو الرطوبة العالية فسوف يرسل إشعار لتطبيقات الهاتف Flo وMoen. وإذا كنت تملك ميزة إغلاق المياه الذكية، فيمكنك تشغيل أمر الإيقاف التلقائي عند اكتشاف المستشعرات لأي تسربات.

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وأوضحت الشركة أنها تعمل على دمج تطبيق Moen shower مع صنبور U في تطبيق Moen لإنشاء شبكة Moen. سيتيح لك ذلك التحكم في جميع منتجات Moen الذكية الخاصة بك من مكان واحد. وهي تعتبر إضافة جيدة لأن إدخال صنبور ذكي يشير إلى أن الشركة تعمل على المزيد من المنتجات الاستهلاكية. ومن المقرر إطلاق الصنبور الذكي في وقت لاحق من هذا العام.

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