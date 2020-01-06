تكنولوجيا: سلفة تُعلن عن إطلاق خدماتها للتمويل الطارئ للأفراد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت الشركة المتخصصة في مجال التقنيات المالية، سلفة، منصتها للتمويل الشخصي الطارئ والسريع المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث تقدم مبالغ فورية صغيرة -تتراوح ما بين الألف ريال إلى الخمسة آلاف ريال- لمساعدة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الطارئة والمستعجلة، وتحقيق استقلالهم المالي باستخدام تقنيات مالية ممزوجة بالذكاء الاصطناعي ولغة تعلم الآلة.

ستبدأ المنصة بشكل تجريبي و لعدد محدود من العملاء شهريًا لاختبار الخدمة، فيما سيتمكن العميل عبر الانترنت من الحصول على تمويل فوري دون الحاجة لزيارة أي فرع أو منشأة.

تقول الشركة في بيانها: “تهدف سلفة إلى سد حاجة السوق التمويلي من ناحية المبالغ الصغيرة المستعجلة التي لا توفرها الجهات التمويلية الكبرى، مثل: البنوك وشركات التمويل، والتي تعتمد في تمويلها على مبالغ أكبر وفترات زمنية طويلة لإجرائها. تستغرق عملية الطلب في سلفة كحد أقصى إلى 15 دقيقة لاستلام المبلغ على الحساب البنكي، وبشكل إلكتروني كامل في حال توافر الشروط اللازمة للمتقدمين، وتكون مدة السداد مريحة بحسب الفترة التي يحددها المتقدم وبأحكام متوافقة مع الشريعة الإسلامية.”

بإمكان العميل الحصول على تمويله الشخصي عبر منصة “سلفة” بسهولة، حيث يحدد مبلغ التمويل المطلوب، ثم يحدد مدة السداد المتوافقة مع دخله ومصروفه الشهري ليتمكن من سداده بأريحيه دون تأثير على استقراره المالي. وتناسب هذه الخدمة الأشخاص الذين قد يضطرون لطلب مبالغ بسيطة تساعدهم في شراء مستلزماتهم الضرورية حتى وقت نزول الراتب.

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وتُعد سلفة من أوائل الشركات التي حصلت على ترخيص للعمل في البيئة التجريبية التشريعية للتقنيات المالية ( Fintech Sandbox) لمؤسسة النقد العربي السعودي، وفقًا لبيانها.

الجدير ذكره، أن مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية حظي باهتمام ودعم كبير من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” من خلال إنشاء بيئة تجريبية تشريعية لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، وللمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة مستقبلًا.

كما أن التقنية المالية شهدت نموًا متسارعًا واهتمامًا كبيرًا خاصة من الشباب وشغفهم بالتقنية، واتقانهم التعامل معها، والإبداع في ابتكار خدمات جديدة تساهم في تطوير الخدمات في مختلف المجالات.

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