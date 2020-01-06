كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج في معرض CES عن تطبيق جديد لأجهزة التلفاز الخاصة بها وأطلقت عليه اسم Privacy Choices.
وكان ظهور أجهزة التلفزيون الذكية قد أدى إلى زيادة قدرتها على التعرف على أنشطتك وتتبعها أثناء مشاهدتها. ووفقًا لسامسونج، فأن هذا التطبيق سيمنح المالكين مكانًا يسهل الوصول إليه لرؤية البيانات التي يتم جمعها وتعديلها كما يرون مناسبًا.
التطبيق لم يكن متاح للعرض على أجهزة التلفاز المعروضة. لكن الآن وبعد أن أصبح بإمكان أجهزة التلفاز متابعة العديد من التفاصيل، فأن زيادة إعدادات الخصوصية أصبح مطلوب.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن تطبيق للخصوصية لأجهزة التلفاز الذكية #CES2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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