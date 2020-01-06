تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن تطبيق للخصوصية لأجهزة التلفاز الذكية #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج في معرض CES عن تطبيق جديد لأجهزة التلفاز الخاصة بها وأطلقت عليه اسم Privacy Choices.

وكان ظهور أجهزة التلفزيون الذكية قد أدى إلى زيادة قدرتها على التعرف على أنشطتك وتتبعها أثناء مشاهدتها. ووفقًا لسامسونج، فأن هذا التطبيق سيمنح المالكين مكانًا يسهل الوصول إليه لرؤية البيانات التي يتم جمعها وتعديلها كما يرون مناسبًا.

التطبيق لم يكن متاح للعرض على أجهزة التلفاز المعروضة. لكن الآن وبعد أن أصبح بإمكان أجهزة التلفاز متابعة العديد من التفاصيل، فأن زيادة إعدادات الخصوصية أصبح مطلوب.

المصدر

اعلان

