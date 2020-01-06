تكنولوجيا: سامسونج ستبيع تلفاز Sero الدوار خارج كوريا #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج في أبريل الماضي عن تلفاز Sero الدوار، حيث يمكن للشاشة التنقل ما بين وضع الشاشة الأفقية التقليدي ووضع صور البورتريه الرأسي المناسب لعرض محتوى الهواتف مثل محتوى سنابشات، إنستجرام وتيك توك.

وكانت سامسونج قد أطلقت التلفاز بدقة 4K في كوريا بسعر 1630 دولار في مايو الماضي، واليوم أعلنت أنها ستقدم التلفاز لعدد من الأسواق العالمية.

وفقًا للشركة فأن تلفاز Sero مصمم لجيل الألفية الذي يعتمد أكثر على الهواتف. يتصل التلفاز بهاتفك من خلال دعم NFC ليعرض تقريبًا كل شيء سواء ألعاب، فيديوهات، مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والتي غالبًا ما تتصفحها على شاشات أصغر.

وفي حال امتلاكك هاتف من سامسونج فأن التلفاز سيدور تلقائيًا ليناسب المحتوى المعروض، هذا بالإضافة لإمكانية استخدامه كتلفاز تقليدي.

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تلفاز Sero يأتي بشاشة 43 بوصة يفترض أن تكون بدقة 4K، مكبرات صوت 60 وات وريموت مزود بميكرفون يدعم المساعد الصوتي Bixby.

الجهاز تم اعتباره الجزء الثالث من مجموعة تصميمات سامسونج Frame and Serif TV family، وهو أيضًا جزء من حملة أوسع لجذب العملاء الشباب من خلال تصميمات جذابة.

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