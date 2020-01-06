تسريب جديد يُلمح إلى عدد الكاميرات التي سيأتي بها الهاتف Huawei P40

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تداول صورة واقعية جديدة على شبكة الإنترنت يُقال بأنه تم إلتقاطها من خطوط تجميع الهاتف Huawei P40 القادم من شركة Huawei، وهي الصورة التي تعطينا لمحة عما يمكن أن يأتي به الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei في موسم الربيع من حيث العتاد.

نحن ننظر إلى ثلاث كاميرات في المجموع، فالقواطع الدائرية الثلاثة تمثل أماكن هذه الكاميرات. لن تكون أي من هذه الكاميرات عبارة عن كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار لأن الكاميرات المُقربة هذه تميل إلى إمتلاك فتحات مستطيلة. يبدو أن الكاميرا المقربة هذه محفوظة للهاتف Huawei P40 Pro، كما كان الحال مع Huawei P30 و Huawei P30 Pro.

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بالنسبة للقواطع الأخرى التي تظهر في الصورة تخص على الأرجح الفلاش المزدوج وليزر التركيز التلقائي. مع وجود جميع هذه المكونات تحت سقف واحد، فسوف تبدو المجموعة بالكامل مشابهة لتلك الموجودة في الهاتف Honor V30 Pro.

بينما يمكننا التكهن بدرجة معينة من اليقين فيما يتعلق بعدد الكاميرات، فإذا كان الهاتف Huawei P30 يحتوي على ثلاث كاميرات، فإن الهاتف Huawei P40 لن يضم عدد أقل من الكاميرات، ولن يكون هناك أكثر من ثلاثة بناءً على القواطع التي تظهر في الصورة مع العلم بأن هذه الصورة لا تخبرنا الكثير عن مواصفات الكاميرات. لا تزال هناك بعض المعلومات التي نحتاج إلى الحصول عليها مستقبلاً.