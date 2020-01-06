شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ألمانية تستبدل حاجب الشمس بالسيارات بشاشة LCD مزودة بكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبرواقيات الشمس قطعًا أساسية من معدات السيارات لأى سائق، لكنها غالبًا ما تحجب الرؤية عن الطريق وتعيق وهج الشمس، لذا فكرت شركة Hلمانية للسيارات فى تجديدها، لتصبح ملائمة للتطور الذى يشهده عالم التكنولوجيا، من خلال استبدالها بشاشة LCD يطلق عليها "Virtual Visor، والمزودة بكاميرا تكشف عن ما يحدث على الطريق أمامك، وتحظر فقط جزءًا صغيرا لحماية عينيك من الشمس، بينما يظل الجزء المتبقى من الشاشة شفافًا، مما يوفر رؤية أكثر اكتمالًا للطريق.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ستزود الشاشة بالذكاء الاصطناعى لتوفير رؤية خالية من وهج الشمس للطريق.



حاجب ذكي للشمس

وقال ستيفن بيرنز، رئيس الشركة الألمانية: "بالنسبة لمعظم السائقين فى جميع أنحاء العالم، فإن عنصر الواقى كما نعلم لا يكفى لتجنب وهج أشعة الشمس الخطرة - وخاصة عند الفجر والغسق عندما تشرق الشمس بشكل كبير من رؤية السائقين، وبعض أبسط الابتكارات تحقق التأثير الأكبر، لذا تغير Virtual Visor طريقة رؤية السائقين للطريق."

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وأوضحت الشركة إن مفهومها الجديد لحاجب الشمس بعد بمثابة ترقية، حيث بقى كما هو منذ بداية ظهور السيارات فى العشرين.

وقال جاسون زينك، الخبير الفنى بالشركة فى أمريكا الشمالية وواحد من المشاركين فى إنشاء Virtual Visor: "اكتشفنا فى مرحلة مبكرة من التطوير قيام المستخدمين بضبط أقنعة الشمس التقليدية لإلقاء ظلال دائم على أعينهم، وكان هذا الإدراك عميقًا فى المساعدة على تبسيط مفهوم المنتج ودعم تصميم التكنولوجيا."

وسيتم كشف النقاب عن Virtual Visor رسميًا فى خلال المؤتمر العالمى للهواتف الذكية CES 2020 الذى سينطلق ابتداء من الغد بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، والذى سيشهد عرض مجموعة كبيرة من التكنولوجيات، مع حضور العديد من عمالقة التكنولوجيا للفعاليات.