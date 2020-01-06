شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2020 عام هواتف آيفون الاقتصادية متوسطة التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زفّت عملاق التكنولوجيا الأمريكية آبل بشرى سارة لعشاق هواتف "آيفون" مفادها أن 2020 سيكون عام الهواتف الاقتصادية متوسطة التكلفة، وكشف موقع "تايمز نيوز ناو" أن "آبل" تجهز لطرح أكثر من نسخة الجيل الثانى من هواتفها الاقتصادية "آيفون إس إى" خلال 2020.

وأضاف التقرير أن شركة آبل ستطلق هاتفين دفعة واحدة متوسطى التكلفة فى النصف الأول من عام 2020، وهما "آيفون إس إى 2" و"آيفون إس إى 2 بلس".

كما ستدعم "آبل" الهاتفين بشاشتين من نوع "LCD"، وستكون أحجام شاشتيهما 5.5 بوصة و6.1 بوصة، لتناسب كافة الأذواق والاحتياجات، حسب العربية.

وأكدت التقارير أن هواتف "آيفون إس إي" ستشبه بصورة كبيرة هواتف "آيفون 8"، وستحتوى على مستشعر بصمة أصابع.

ولكن ستزود "آبل" هاتفها بشريحة جديدة فائقة السرعة من نوع "أيه 13"، وبذاكرة وصول عشوائى "رام" بسعة 3 جيجابايت.

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فيما لم تشر التقارير إذا كانت "آبل" ستدعم هواتفها الجديدة بتقنية "فيس آى دي" للتعرف على الوجه أم لا، إلا أن المصادر أوضحت أن هواتف "آيفون" الجديدة ستأتى بثلاثة ألوان "الفضى والرمادى والأحمر".

جدير بالذكر ترددت العديد من الشائعات حول الإصدار الثانى من أيفون SE المتوقع من أبل، ولعل من أبرزها تقرير لمينج شى كو، المحلل البارز لأبل، والذى تنبأ أن الهاتف سيصل إلى السوق بحلول مارس 2020 بعد بدء الإنتاج فى يناير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توقع كو سابقًا إصدار الهاتف فى الربع الأول من عام 2020، ولكن هذه هى المرة الأولى التى يتوقع فيها أى شخص شهرًا معينًا.

كما أن الإصدار المحتمل سيتزامن مع الجدول الزمنى لإطلاق أجهزة أكثر بأسعار معقولة، وقد تم طرح أول أيفون SE، الذى تم كشف النقاب عنه فى عام 2016، للبيع فى أواخر شهر مارس.