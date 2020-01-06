شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تحقق ارتفاع مبيعات سلسلة هواتف HUAWEI Mate 30 بشحن 12 مليون وحدة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقاً لما نقلته الموقع العالمية المتخصصة مثل GSMarena.com وCNTech.com عن وكالة الأخبار الصينية Sina، فإن هواوي حققت ارتفاع مبيعات سلسلة هواتفها الرائدة والمتطورة HUAWEI Mate 30 بشحن أكثر من 12 مليون وحدة حول العالم، وذلك بعد أن حققت الشركة أكثر من 7 ملايين وحدة مبيعاً من سلسلة هواتفها في الشهر الماضي. تخطط هواوي لبيع 20 مليون وحدة من هواتف سلسلة Huawei Mate 30 المتطورة والتي أطلقتها الشركة مؤخراً في الأسواق العالمية.

تعتمد سلسلة هواتف HUAWEI Mate 30 على منصة خدمات وتطبيقات Huawei Mobile Services والتي حازت على إعجاب واشادة المستخدمين بشكل كبير، حيث تتضمن منصة هواوي على علي العديد من التطبيقات التي ستغير أسلوب الحياة الرقمية للمستخدمين مثل معرض التطبيقات HUAWEI App Gallery، متصفح الإنترنت HUAWEI Browser، HUAWEI Mobile Cloud، HUAWEI Themes، مشغل الموسيقي HUAWEI Music، مشغل الفيديو HUAWEI Video، HUAWEI Reader، المساعد الشخصي HUAWEI Assistant وغيرها من التطبيقات التي أصبحت جزء مهم من تجربة المستخدم لحزمة خدمات وتطبيقات HUAWEI Mobile Services (HMS).

تمتاز سلسلة HUAWEI Mate 30 بكل ما هو فريد، بدءًا من شاشته المتفوقة OLED HUAWEI Horizon Display من هواوي لتمنح المستخدم تجربة مشاهدة غامرة. بينما يعتبر معالج Kirin 990 للجيل الخامس (Kirin 990 5G SoC) هو أول معالج يضم في آن واحد وحدة المعالجة المركزية وموديم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، فضلًا عن تمتع الهاتف بكاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة، وهي عبارة عن كاميرتين رئيستين تلتقطان الصور الفوتوغرافية بجودة مذهلة فضلاً عن تسجيل الفيديو بمستوى استثنائي. ويقدم الجهاز شاحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperChargeونظام التشغيل EMUI 10.0 لتجربة استخدام متقدمة وبطارية طويلة الأمد للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم بكثافة.

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