فيديو-صور| أكبر 9 ألعاب قادمة في عام 2020

متابعة-سنيار: من المقرر أن يصل الجيل القادم من وحدات التحكم في ألعاب الفيديو من PlayStation من Sony و Xbox من Microsoft خلال موسم الأعياد 2020، أي بعد أقل من عام من الآن.

ولكن قبل ذلك، أصبحت الموجة الرئيسية الأخيرة من ألعاب PlayStation 4 و Xbox One في الأفق.

وهذه هي أكبر الألعاب القادمة في عام 2020 وفقا لموقع “بيزنس إنسايدر”:

المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC

المنصات: Xbox One ،PlayStation 4 ،PC ،Nintendo Switch ،Google Stadia

4- لعبة “Animal Crossing: New Horizons”

المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC

المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC

المنصات: PlayStation 4 و Xbox One و PC و Google Stadia

8- لعبة “The Last of Us: Part II”