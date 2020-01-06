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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 6 يناير 2020

فيديو-صور| أكبر 9 ألعاب قادمة في عام 2020

متابعة-سنيار: من المقرر أن يصل الجيل القادم من وحدات التحكم في ألعاب الفيديو من PlayStation من Sony و Xbox من Microsoft خلال موسم الأعياد 2020، أي بعد أقل من عام من الآن.

ولكن قبل ذلك، أصبحت الموجة الرئيسية الأخيرة من ألعاب PlayStation 4 و Xbox One في الأفق.

وهذه هي أكبر الألعاب القادمة في عام 2020 وفقا لموقع “بيزنس إنسايدر”:

1- لعبة “Final Fantasy VII Remake”



المنصات: PlayStation 4

تاريخ الإصدار: 3 مارس 2020

2- لعبة “Watch Dogs Legion”



المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC

تاريخ الإصدار: 6 مارس 2020

3- لعبة “DOOM Eternal”



المنصات: Xbox One ،PlayStation 4 ،PC ،Nintendo Switch ،Google Stadia

تاريخ الإصدار: 20 مارس 2020

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4- لعبة “Animal Crossing: New Horizons”



المنصات:: نينتندو سويتش

تاريخ الإصدار: 20 مارس 2020

5- لعبة “Resident Evil 3”



المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC

تاريخ الإصدار: 3 أبريل 2020

6- لعبة “Cyberpunk 2077”



المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC

تاريخ الإصدار: 16 أبريل 2020

7- لعبة “Marvel’s Avengers”



المنصات: PlayStation 4 و Xbox One و PC و Google Stadia

تاريخ الإصدار: 15 مايو 2020

8- لعبة “The Last of Us: Part II”



المنصات: PlayStation 4

تاريخ الإصدار: 29 مايو 2020

9- لعبة “Ghost of Tsushima”



المنصات: PlayStation 4