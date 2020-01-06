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فيديو-صور| أكبر 9 ألعاب قادمة في عام 2020
متابعة-سنيار: من المقرر أن يصل الجيل القادم من وحدات التحكم في ألعاب الفيديو من PlayStation من Sony و Xbox من Microsoft خلال موسم الأعياد 2020، أي بعد أقل من عام من الآن.
ولكن قبل ذلك، أصبحت الموجة الرئيسية الأخيرة من ألعاب PlayStation 4 و Xbox One في الأفق.
وهذه هي أكبر الألعاب القادمة في عام 2020 وفقا لموقع “بيزنس إنسايدر”:
1- لعبة “Final Fantasy VII Remake”
المنصات: PlayStation 4
تاريخ الإصدار: 3 مارس 2020
2- لعبة “Watch Dogs Legion”
المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC
تاريخ الإصدار: 6 مارس 2020
3- لعبة “DOOM Eternal”
المنصات: Xbox One ،PlayStation 4 ،PC ،Nintendo Switch ،Google Stadia
تاريخ الإصدار: 20 مارس 2020
4- لعبة “Animal Crossing: New Horizons”
المنصات:: نينتندو سويتش
تاريخ الإصدار: 20 مارس 2020
5- لعبة “Resident Evil 3”
المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC
تاريخ الإصدار: 3 أبريل 2020
6- لعبة “Cyberpunk 2077”
المنصات: Xbox One و PlayStation 4 و PC
تاريخ الإصدار: 16 أبريل 2020
7- لعبة “Marvel’s Avengers”
المنصات: PlayStation 4 و Xbox One و PC و Google Stadia
تاريخ الإصدار: 15 مايو 2020
8- لعبة “The Last of Us: Part II”
المنصات: PlayStation 4
تاريخ الإصدار: 29 مايو 2020
9- لعبة “Ghost of Tsushima”
المنصات: PlayStation 4
تاريخ الإصدار: صيف 2020
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