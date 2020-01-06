تكنولوجيا: منبه olfactory ينشر الرائحة صباحًا ومساءًا #CES2029

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Maison Berger بإطلاق نسخة جديدة من منبه Sensorwake تحت اسم Olfactory، والذي يقوم بنشر روائح تساعدك على النوم والاستيقاظ. المنبه الجديد متعدد المستشعرات ينشر الرائحة صباحًا ومساءًا، ويستخدم الرش الجاف لنشر الرائحة في غرفتك لمدة 30 يوم على التوالي.

وكانت شركة Maison Berger الفرنسية للعطور قد قامت بشراء الشركة المًصنعة لمنبه Sensorwake العام الماضي، والذي يستخدم الرائحة لإيقاظك بدلًا من الصوت. والآن، قامت الشركة بإطلاق المنبه تحت اسم جديد خاص بها. وهذه المرة قامت شركة Maison Berger بتصنيع العطور المستخدمة في المنبه، والتي تشمل Dream لنوم هادئ وEnergy لإيقاظك في الصباح.

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الكبسولات، الموجودة داخل لوحة سيراميك معطرة، سيتم وضعها في الجزء العلوي من الجهاز، ويوجد شريحة RFID تراقب عدد المرات تم استخدام الكبسولات، والتي تصل حتى 30 مرة. لا توجد أية معلومات حول تكلفة الكبسولات الشهرية، ولكن الجهاز نفسه سيكلف حوالي 100 دولار عند وصوله في سبتمبر.

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