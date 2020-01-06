تكنولوجيا: Nuheara تقدم سماعات للمساعدة السمعية أقوى وأرخص #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مؤخرًا ازدهرت تكنولوجيا المساعدة السمعية، وهو ما جعل شركة Nuheara -التي قدمت سماعات IQbuds MAX العام الماضي- تقوم بتقديم سماعات جديدة هذا العام باسم IQbuds2 MAX. وهي مجموعة جديدة من أدوات السمع اللاسلكية، والتي تم تطويرها وخفض سعرها.

مازالت الشركة تستخدم تكنولوجيا EarID، لفحص الصوت تلقائيًا ليناسب مستوى سمعك. إلا أن السماعات الجديدة بها برامج تشغيل أكبر (9.2 مم)، والتي تقوم بتحسين جودة الصوت خاصة الطبقة المنخفضة. الأداة تأتي بمعالج أقوى في تصميم صغير، ودعم بلوتوث 5 لاتصال أسرع وأطول بهاتفك.

السماعة الجديدة تحمل المميزات التي كانت موجودة بسماعة IQbuds MAX، بالإضافة لميزة إلغاء الضوضاء النشطة الهجينة، عناصر تحكم لتصفية الضوضاء بمستويات مختلفة ومقاومة للماء مما يجعلها مفيدة للتدريبات الرياضية. من المتوقع أن توفر السماعة 32 ساعة من المساعدة السمعية (20 ساعة لبث الصوت العادي)، وستأتي مع علبة للشحن.

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سماعة IQbuds2 MAX متاحة للطلب المُسبق بسعر 399 دولار، وهو أقل من سعر سابقتها والتي كانت تُباع بسعر 500 دولار.

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