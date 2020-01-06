تكنولوجيا: مصباح Lexilight مصمم لمن يعانون من عسر القراءة#CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر بحث منذ عامين يُرجح إلى أن مشكلة عسر القراءة قد تحدث عندما تكون كلتا عيني المريض مهيمنتان، بدلًا هيمنة عين واحدة -وهو الأمر الطبيعي. ما يعني أن الأحرف تظهر مشوشة أو معكوسة، ما يجعل القراءة أمر صعب. ويحاول مصباح Lexilight معالجة هذه المشكلة من خلال إضاءة LED تنبض بمعدل قابل للتخصيص، مما يسمح للمخ بمعالجة المعلومات بعين مهيمنة واحدة وتوضيح الأحرف غير الواضحة فورًا.

مصباح Lexilight قابل للتعديل كليًا، حيث تعمل الأزرار الموجودة على الجزء الخلفي من المصباح على تغيير معدل النبض، ما يتيح للمستخدمين العثور على المستوى الذي يناسبهم.

شركة Lexilife هي شركة جديدة من خارج فرنسا، وستقوم بعرض مصباح Lexilight في معرض CES2020. المصباح نفسه متاح الآن في أوروبا وسيكون متاح في الولايات المتحدة قريبًا. يتكلف المصباح 549 يورو، وهو متاح لفترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوم.

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تتعاون شركة Lexilife مع منظمات دعم مرضى عسر القراءة، وتم اختبار المصباح على أكثر من 300 شخص يعانون من عسر القراءة، حيث وجد 90% من المشاركين أنه هناك تحسن في قدراتهم على القراءة.

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