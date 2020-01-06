تكنولوجيا: ساعة ScanWatch الجديدة من Withings تعمل على رصد توقف التنفس أثناء النوم #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Withings ساعتها الذكية الجديدة ScanWatch مع ميزة إستشعار الضربات الغير منتظمة للقلب، وأيضاً إستشعار توقف التنفس أثناء النوم، والتي تتوفر في الربع الثاني من عام 2020 بسعر يبدأ من 249 دولار.

تدعم شركة Withings إصدارها الجديدة من الساعات الذكية بترقية أعلى في المميزات الصحية التي تدعم المستخدم بكفاءة أعلى، حيث تأتي الساعة الذكية بتصميم hybrid ومميزات تحاكي ساعة ابل الذكية.

وتأتي ساعة Withings الجديدة بميزة التخطيط البصري PPG الذي يدعم رصد معدل ضربات القلب بشكل مستمر، كما تقدم الساعة ميزة القياس السريع لقراءة ECG خلال 30 ثانية، لتحديد الضربات الغير منتظمة للقلب، حيث يمكن تنشيط الميزة من خلال لمس إطار الساعة الذكية.

كما تدعم الساعة الذكية رصد وتسجيل بيانات تخطيط القلب ECG في تطبييق الهاتف لدعم عرضها على الأطباء للحصول على تشخيص إحترافي.

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من جانب أخر تعمل ساعة Withings الذكية على قياس مستوى تشبع الأكسيجن في الدم، من خلال مستشعر SpO2، حيث يمكن لمشكلة تشبع الأكسجين أن تكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى توقف المستخدم عن التنفس في النهاية.

يذكر أن Withings تقدم شاشتها الذكية الجديدة في الربع الثاني من 2020 للمستخدمين، على أن يبدأ سعر الساعة الذكية من 249 دولار للنموذج المميز بحجم 38 مم، أو نموذج بسعر 299 دولار أيضاً للنموذج المميز بحجم 42مم.

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