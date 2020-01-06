تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن تطبيق لحماية مستخدمي أجهزة التلفاز الذكية #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سامسونج عن الإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية للعام 2020 في مؤتمر CES، كما أعلنت الشركة عن تطبيق Privacy Choices الذي يدعم حماية خصوصية المستخدمين على إصدارات الشركة من أجهزة التلفاز الذكي.

أصبحت أجهزة التلفاز الذكية طريقة أخرى يمكن من خلالها تتبع نشاط المستخدم، أو التسلل إلى الملفات الشخصية للمستخدمين على الأجهزة.

واليوم تقدم سامسونج تطبيق يدعم حماية سرية وخصوصية بيانات المستخدمين، مع منع تعقب المستخدم على شبكة الإنترنت، أو إستهدافه إعلانياً.

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وتؤكد سامسونج على أن تطبيق الحماية الجديد سيدعم المستخدم في متابعة حسابه بكفاءة أكبر وإدراك عمليات التسلل التي تتم على حساب المستخدم لسرقة البيانات، وأيضاً الكشف عن البيانات التي يتم تجميعها عبر تطبيقات أو مواقع لإلغاء الإشتراك بشكل مباشر.

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