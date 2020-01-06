تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن جهاز تلفاز The Sero الذي صمم ليعكس شاشة الهاتف #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري خلال فعاليات مؤتمر CES2020 عن جهاز تلفاز The Sero الذي يدعم عكس شاشة الهاتف الذكي في وضع رأسي للشاشة.

تتيح شاشة جهاز تلفاز The Sero الجديد من سامسونج عرض شاشة الهاتف الذكي من خلال مزامنة هاتف Samsung Galaxy مع الشاشة، لتتحول إلى العرض بشكل رأسي على الشاشة.

قد لا يحتاج كافة المستخدمين إلى عرض محتوى الهواتف الذكية بشكل رأسي على الشاشة الكبيرة لجهاز التلفاز، بشكل خاص مع عرض محتوى الفيديو بشكل أفقي في الهواتف الذكية، إلا أن سامسونج تقدم إختيار جديد للمستخدمين اليوم، حيث يمكن من خلال شاشة The Sero أن يتم عكس شاشة الهاتف كاملة بشكل رأسي على التلفاز.

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ومن المتوقع أن تدعم الشاشة مستخدمي تطبيقات الأندوريد، كما ينطلق جهاز The Sero بتصميم بإطار ويدعم التدوير لوضع رأسي يتوافق مع محتوى الهواتف الذكية.

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