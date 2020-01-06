كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة NVIDIA عن أول شاشة مخصصة للألعاب تأتي بأسرع آداء في ألعاب esports والتي تقدم من ASUS في شاشة ROG Swift 360، كما تدعم معدل تحديث يصل إلى 360Hz.
إستعرضت شركة إنفيديا شاشة الألعاب الجديدة المقدمة من Asus، والتي تعرف بشاشة ASUS ROG Swift 360، وتأتي كأول شاشة تدعم معدل تحديث للإطارات 360Hz، لتكون أسرع الشاشات المخصصة لألعاب esports.
تستهدف شاشة Swift 360 الجديدة من Asus المستخدمين من محترفي الألعاب بشكل خاص، كما تتميز الشاشة بحجم 24.5 إنش، وتدعم الشاشة تقة G-Sync التي تمنع القضاء على الشاشات.
كما تشمل شاشة Swift 360 تقنية Asus المستخدمين، مع تقنية NVIDIA 360Hz G-Sync، إلا أن الشركة لم تدقم تفاصيل حول الشاشة، وموعد توفرها في الأسواق.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: NVIDIA تكشف عن أحدث شاشة ألعاب من ASUS بأعلى معدل تحديث 360Hz في مؤتمر #CES2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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