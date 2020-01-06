شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فريق استنساخ النعجة دولى يجرى تجربة مهمة على السناجب ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العلماء الذين استنسخوا النعجة دوللى عام 1996 عن خططهم لتخليص بريطانيا من السناجب الرمادية نهائيا، إذ يريد الباحثون فى معهد روزلين بإسكتلندا لاستخدام تعديل الحمض النووى DNA لجعل جميع إناث السناجب الرمادية عقيمة، فى محاولة للقضاء على كافة السنجاب الرمادية فى بريطانيا بالكامل بأكثر الطرق إنسانية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فيريد الباحثون تقليل عدد السناجب الرمادية فى محاولة لحماية السناجب الحمراء القليلة المتبقية عبر الجزر البريطانية، إذ وصلت هذه السناجب الرمادية إلى المملكة المتحدة من الولايات المتحدة الأمريكية فى القرن التاسع عشر وتسبب فى القضاء على سناجب بريطانيا الحمراء.

ويوجد حاليًا مليونى سنجاب رمادى فى المملكة المتحدة، ولكن هناك 140،000 فقط من السناجب باللون الأحمر، بعدد من المواقع النائية مثل جزيرة وايت وأنجليسى والغابات فى شمال إنجلترا واسكتلندا.

ويمكن أيضًا استخدام علم تعديل الجينات لتعديل السناجب الرمادية للتخلص من الحيوانات الأخرى، بما فى ذلك المنك والببغاوات ذات العنق الدائرى وغزلان مونتجاك.

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وقال جوس مكفارلين، الباحث فى معهد روزلين لصحيفة صنداى تايمز: 'إننا ندرس استراتيجيات يمكن أن تتحكم بشكل إنسانى فى أعداد السنجاب الرمادية فى المملكة المتحدة، وواحدة منها هو نشر العقم عند الإناث".

ويبحث الخبراء فى المعهد أيضًا فى إمكانية تغيير جينات السناجب الرمادية، لذا فمن المحتمل أن تلد ذكورًا وليس إناثًا، هذا يعنى أن القليل منهم يتكاثر والأعداد سوف تتضاءل فى النهاية.

ويتم تمويل معهد روزلين جزئيًا من قبل مبادرة السنجاب الأوروبية، وهى مؤسسة خيرية مخصصة للحفاظ على السنجاب الحمراء.

وقال متحدث باسم الجمعية الخيرية: "سيكون الهدف هو إنشاء بضعة آلاف من السنجاب الرمادية المعدلة جينيا، ثم إطلاقها حتى ينتشر الجين، ويمحو ببطء الأنواع فى المملكة المتحدة".