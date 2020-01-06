شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسمح لمستخدميها بوضع "إيموشن" على علبة سماعات AirPods لتعزيز المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شركة أبل لمستخدميها القدرة على إضافة أي إيموجي إلى علبة الشحن الخاصة بسماعاتها اللاسلكية الذكية AirPods التى يتم شراؤها من متجرها على الإنترنت، حيث يمكن الآن للعملاء الذين يختارون تخصيص ‌AirPods‌ الخاصة بهم أثناء عملية الشراء الاختيار من بين عدة إيموشن مختلفة التى أتاحتها شركة أبل، والتى تضم العديد من الخيارات المضحكة، وهو الأمر الذى قد يلقى استحسانا كبيرا من قبل مستخدمي أبل.

وعلى الرغم من عدم توفر جميع الرموز التعبيرية، تتوفر خيارات مثل الابتسام للوجه والوجه باللسان والإبهام لأعلى ، وكذلك العديد من الحيوانات، فهناك شبح، وحيد القرن، دب، جمجمة، تنين، أنبوب، ثعبان، وغيرها، بما في ذلك حيوانات البروج الصينية.

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وبحسب موقع MacRumors الأمريكى، فلسوء الحظ لا تسمح أبل بإضافة النصوص والرموز التعبيرية معًا على علبة السماعات الذكية، حيث يحتاج المستخدم للاختيار بينهما، لكن بالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون كتابة نصوص على علبة السماعة، فإن أبل قد تجعل الخط المحفور أكبر من ذي قبل وأوضح بكثير.

يذكر أن المحلل الشهير "Toni Sacconaghi" كشف أنه يتوقع نمو سوق سماعات أبل الذكية AirPods بشكل كبير في عام 2020، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تكون أبل قد باعت سماعات بقيمة 6 مليارات دولار هذا العام، وهو الرقم الذى قد يتضاعف خلال العام المقبل.

ويري Sacconaghi أن أبل قد تبيع ما يصل إلى 85 مليون سماعة AirPods خلال 2020، وبالتالي فإنها ستحقق عائدات بقيمة 15 مليار دولار، وأضاف Sacconaghi أنه إذا استمر هذا المعدل نفسه خلال 2021، فستصبح السماعات "ثالث أكبر منتج مبيعا لشركة أبل".