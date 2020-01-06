شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف متطلبات تشغيل لعبة Dragon Ball Z Kakarot على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن متطلبات تشغيل لعبة Dragon Ball Z Kakarot الجديدة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، حيث تعد لعبة Dragon Ball Z Kakarot واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة خلال هذا الشهر، حيث كشف ناشر اللعبة Bandai Namco مؤخرا عن متطلبات تشغيل اللعبة، بما في ذلك الحد الادنى من مواصفات الكمبيوتر لتشغيلها والحد الموصى به للتمتع بكافة مميزات اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم.

ووفقا لموقع GamesRadar الأمريكى، فتعد لعبة Dragon Ball Z Kakarot من نوعية ألعاب الـ RPG وهي لعبة مبنية على مسلسل "أنمي" يحمل نفس الاسم، وتقوم اللعبة بمحاكاة قصته مع تقديم عالم مليء بالنشاطات المختلفة للقيام بها، ومن المنتظر أن تصدر في الـ 17 من يناير المقبل على أجهزة الكمبيوتر الشخصى والإكس بوكس ون.

الحد الأدنى من متطلبات نظام التشغيل

- المعالج: Intel Core i5-2400 أو AMD Phenom II X6 1100T

- كارت الشاشة: كارت Geforce GTX 750Ti أو Radeon HD 7950

- ذاكرة الوصول العشوائي: الرامات 4 جيجا بايت.

- المساحة الداخلية 36 جيجا بايت.

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- نظام التشغيل: ويندوز 7 SP1 أو 8 أو 10.

المواصفات الموصى بها لتشغيل اللعبة:

- المعالج: Intel Core i5-3470 أو AMD Ryzen 3 1200

- كارت الشاشة: كارت Geforce GTX 960 أو Radeon R9 280X

- ذاكرة الوصول العشوائي: الرامات 8 جيجا بايت.

- المساحة الداخلية 36 جيجا بايت.

- نظام التشغيل: ويندوز 10