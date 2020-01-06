شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة عبر واتس آب باستخدام siri والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تشعر فى بعض الأحيان بالكسل لرفع هاتفك المحمول للرد على رسالة واتس آب، أو ترغب فى بعض الأحيان فى إجراء مكالمة على واتس آب سواء صوت أو فيديو دون فتح تطبيق المراسلة الاجتماعية، يمكنك الاستفادة من المساعد الصوتى "سيرى" لتنفيذ بعض المهام بدلا منك، فمنذ تحديث نظام التشغيل iOS 10.3 فى عام 2016، قدمت شركة أبل تكامل سيرى مع تطبيقات الطرف الثالث، بما فى ذلك واتس آب.

يعنى هذا الأمر أن مستخدمى هواتف أيفون الذين لديهم أجهزة تعمل بنظام iOS 10.3 أو أعلى، يمكنهم الرد على رسائل واتس آب أو إجراء مكالمات عبر تطبيق الدردشة المملوك لفيس بوك، من خلال عدد قليل من الأوامر الصوتية باستخدام سيرى.

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وللقيام بذلك، كل ما عليك فى البداية هو دمج سيرى مع تطبيق واتس آب، من خلال بعض الخطوات البسبطة، التى يمكن التعرف عليها فيما يلى، كما عرضها موقع Timesofindia الهندى:

افتح الإعدادات على هاتف الأيفون الخاص بك.

توجه إلى سيرى Siri And Search .

قم بتشغيل الاستماع إلى Hey Siri قم بتفعيل Press Home for Siri .

يمكن لمستخدمى هاتف iPhone X (وما فوق) ببساطة الضغط على الزر الجانبى لـ سيرى ثم تفعيل المساعد الصوتى.

قم بالتمرير لأسفل واضغط على واتس آب.

شغّل الاستخدام باستخدام اسأل سيرى Ask Siri

بعد اتباع هذه الخطوات، سيصبح المساعد الصوتى سيرى جاهزا للاستخدام للرد على رسائل واتس آب أو إجراء مكالمات واتس آب بكل سهولة.

جدير بالذكر أطلقت شركة فيس بوك تحديثا لواتس آب عام 2017، الذى يمكن المساعد الشخصى "سيرى" من قراءة رسائل المستخدمين، إذ يمكن الآن للمستخدمين قول Hey Siri لتشغيل المساعد الشخصى، ثم سؤاله "Read my last WhatsApp message" ليقوم "سيرى" بعد ذلك بإخبار المستخدم عن آخر شخص أرسل رسالة للمستخدم على واتس آب، وقراءتها، كما سيقوم "سيرى" أيضا بسؤال المستخدم إذا كان يرغب فى الإجابة على هذه الرسالة، إذ يمكن للمستخدم إملاءه الرد.