شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الـ5G للسيارات الكهربائية.. تقنيات هتغير حياتنا خلال الـ10 سنوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتنقل الكهربائي من التقنيات الموجودة بالفعل بين المستخدمين، لكن بالنظر إلى العقد المقبل، نجد أن هذه التقنيات قد تشهد طفرات نمو هائلة من حيث الانتشار، وقد تنبأت شركة الأبحاث السوقية IDC بتزايد إيرادات الذكاء الاصطناعى السنوية العالمية إلى 98.4 مليار دولار بحلول عام 2023، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 28.5 % من 2019 إلى 2023 بحسب موقع statista الأمريكى.

وفيما يتعلق بمستقبل السيارات الكهربائية أيضًا، تتنبأ BloombergNEF بأنه سيتم بيع 10 ملايين في عام 2025، وبحلول عام 2030، هذا الرقم سيصل إلى حوالي 28 مليونًا خاصة في ظل ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية صديقة البيئة، وفيما يلي نعرض أبرز التوقعات لطفرة التكنولوجيا خلال العشرة سنوات المقبلة كما يلى:

- الذكاء الاصطناعي: من المنتظر أن يحقق إيرادات تقدر بحوالى 98.4 مليار دولار بحلول 2023.

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- السيارات الكهربائية: سيبلغ عدد السيارات المباعة بحلول 2025 حوالى 10 ملايين، لكن هذا الرقم سيصل إلى 28 مليون بحلول 2030.

- الهواتف الذكية التى تدعم 5G: رغم أن عدد مشتركيها سيصل إلى 1.1% خلال العام الجاري 2020، لكن المنتظر أن يصل هذا العدد إلى 30.1% من المشتركين خلال 2025.

- إنترنت الأشياء: بحلول 2018 الماضى كان عدد الأجهزة المتصلة حوالى 22 مليار جهاز، لكن من المنتظر أن يصل هذا الرقم إلى 38.6 مليار جهاز فى 2025، ثم يتضاعف ليصل إلى 50 مليار جهاز بحلول 2030.