تكنولوجيا: مستخدمو تويتر يشنون هجوما لاذعا على لعبة فيديو للحرب العالمية الثالثة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مستخدمو موقع تويتر هجوما هائلا على لعبة فيديو للحرب العالمية الثالثة، والتى استغلت إمكانية اندلاع حرب بين أمريكا وإيران للترويج لمنتجاتها على وسائل التواصل الاجتماعى، إذ نشرت لعبة "Conflict of Nations: World War Three" يوم الجمعة إعلانًا على تويتر مع العنوان التالي: "ستبدأ إيران الحرب العالمية الثالثة؟ قم بمحاكاة أى سيناريو للحرب العالمية الثالثة #WWIII يمكنك التفكير فيه بلعبة Conflict of Nations الآن!" ، ورصدت صحيفة ديلى ميل هذا الاعلان الصادر من حساب غير موثق من قبل تويتر، لكن يبدو أنه الحساب الرسمى للعبة على تويتر.

ولم يرد دورادو جيمز، مطور لعبة الفيديو، على طلب Business Insider للتعليق، ونظرًا لأن المنشور كان إعلانًا فلن يظهر على الصفحة الرئيسية للحساب، لكن التعليقات السلبية لا تزال تغمره.

ونُشرت التغريدة فى نفس اليوم الذى قُتل فيه اللواء قاسم سليمانى فى غارة جوية أمريكية على العراق، وقالت إيران إنها ستأخذ "ثأرًا قاسيًا" كرد فعل، الأمر الذى أثار مخاوف بشأن احتمال اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

جدير بالذكر تصدر هاشتاج "الحرب العالمية الثالثة"، قائمة الترند العالمى، عقب الإعلان عن قتل القوات الأمريكية لقائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، بالقرب من مطار بغداد الدولى فى العراق، صباح يوم الجمعة الماضى، وأسفرت الضربة عن تفحّم جثة سليمانى و أبو مهدى المهندس.

وكان الحرس الثورى الإيرانى أعلن، فى بيان، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وكذلك القيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس، بينما أعلن التليفزيون العراقى الرسمى، مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.