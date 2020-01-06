تكنولوجيا: Vizio تقدم أجهزة مكبرات ساوند بار الصوتية بعلامة تجارية جديدة في فعاليات #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Vizio خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإصدارات المميزة لدعم المسرح المنزلي من خلال مكبرات صوتية وأجهزة ساوند بار متطورة، ومن جديدة تطلق الإصدارات الجديدة من أجهزة ساوند بار بمكبرات صوتية تدعم التدوير لدعم محتوى Dolby Atmos وDTS:X.

ينطلق الجيل الجديد من أجهزة ساوند بار المقدمة من شركة Vizio خلال فعاليات CES للعام 2020 بعلامة تجارية جديدة تتوافق مع سلسلة أجهزة تلفاز M وV المقدمة من Vizio التي تتميز بدقة عرض 4K، على أن تتوافق العلامة التجارية الجديدة مع شاشات OLED.

وتتميز سلسلة أجهزة Vizio Elevate Sound Bar بعدد 18 محرك لتشغيل، مع اثنان من القنوات في جهاز ساوند بار الرئيسي، التي تستهدف الإشارة الأمامية مع تشغيل صوتيات ستريو، أو صوتيات 5.1، كما تعمل المكبرات على التدوير التلقائي لدعم أعلى جودة في المؤثرات الصوتية عند تشغيل محتوى Dolby Atmos أو ملفات DTS:X الصوتية.

ومن المقرر أن يدعم جهاز ساوند بار Vizio Elevate العمل مع كافة أجهزة التلفاز، أو عند إقتران أجهزة Vizio OLED TV عبر وحدة خارجية.

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كما تقدم Vizio مضخم صوتيات بحجم 8 إنش، مع اثنان من مكبرات الصوتية التي تتميز بصوت محيطي، وتدعم 107dB، إلا أن الشركة لم تحدد السعر أو موعد توفر هذه الإصدارات.

وتأتي الإصدارات الجديدة من مكبرات ساوند بار الصوتية بالعلامة التجارية المميزة لأجهزة تلفاز الشركة بدقة 4K والتي تعرف بسلسلة M وسلسلة V.

ومن المقرر أن يأتي أعلى نموذج من مكبرات ساوند بار من سلسلة M مع تقنية Atmos وDTS:X مع مدخل HDMI 2.1، ودعم eARC، كما تأتي الأجهزة بميزة الكشف التلقائي عن الإشارة وتبديلها من إشارات تناظرية إلى رقمية، كما تدعم تقنية البلوتوث 5.0.

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