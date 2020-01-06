تكنولوجيا: لينوفو تقدم جهاز Legion Y740S المخصص للألعاب بتصميم نحيف #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو عن أحدث أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب Legion Y740S، الذي يتميز بأنحف تصميم في الأجهزة المخصصة للألعاب مع وزن خفيف، والذي ينطلق للبيع في شهر مايو بسعر يبدأ من 1099 دولار.

يضم جهاز الحاسب المحمول المخصص للألعاب Legion Y740S الجيل العاشر من معالجات إنتل، كما تقدم لينوفو هذا الإصدار بمميزات خاصة للاعبين تتضمن نمط خاص لوضع هادئ في جهاز الحاسب، مع نمط لدعم عمر أطول للبطارية عند إستخدام الحاسب في مهام أخرى غير الألعاب.

أيضاً ينطلق جهاز حاسب Legion Y740S المخصص للألعاب بتصميم يضم شعار Legion، مع شاشة 4K IPS بحجم 15.6 إنش، كما تدعم الشاشة تغطية لونية بنسبة 100% في ألوان sRGB gamut، وتتميز بسطوع 600 nits، كما يدعم تقنية Dolby Vision، مع معدل تحديث للإطارات 60Hz.

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وتصل سماكة الجهاز إلى 0.58 إنش فقط، كما يدعم وحدة eGPU الخارجية الجديدة من لينوفو Legion BoostStation، أيضاً يضم جهاز Y740S نظام Legion Coldfront 2.0 الجديد، مع نظام تبريد مكون من غرف حرارية ومراوح رباعية، ويتميز بتصميم جديد للوحة المفاتيح يعرف ب Legion TrueStrike لدعم تجربة مريحة في الألعاب.

كما يضم جهاز Legion Y740S اثنان من مكبرات Dolby Atmos الصوتية بقدرة 2-watt، ويدعم الإتصال بتقنية 802.11ax WiFi، والبلوتوث 5.0، ويضم فتحة رباعية لقارئ SD، كما يأتي بمدخل للسماعات، مع اثنان من منافذ Thunderbolt 3، واثنان من منافذ USB 3.1 من الجيل الثاني، على أن يدعم عمر شحن يصل إلى 8 ساعات، كما يتوفر في مايو بسعر يبدأ 1099 دولار.

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