شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع تكاليف سفر وتأمين رئيس أبل خلال 2019 بسبب الحرب التجارية مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل فى آخر بيان لها عن أن راتب رئيسها التنفيذى "تيم كوك" ظل ثابتًا نسبيًا على مدار السنوات الثلاث الماضية، إلا أن نفقات أمنه وسفره الجوى ارتفعت بشكل كبير على مدار العام الماضى، إذ زادت تكاليف السفر الجوى بنسبة 239٪ خلال العام الماضى، ما كلف الشركة 315.311 دولار، كما ارتفعت تكاليف تأمين كوك بنسبة 104٪ إلى 457،083 دولار.

ووفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، قد ترجعت زيادة التكاليف التى تكبدتها شركة أبل بسبب محاولات كوك الخاصة للدفاع عن الشركة فى واشنطن العاصمة، فاعتبارًا من هذا الصيف التقى الرئيس التنفيذى لشركة أبل بالرئيس دونالد ترامب خمس مرات على الأقل فى محاولة لتهدئة الأمر وسط حرب تجارية مستعرة مع الصين.

تنبع حرب ترامب التجارية التى استمرت 18 شهرًا مع الصين من الوعد الذى أعلن عنه بعام 2016 بإعادة تنشيط قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة من خلال جعل شركات مثل أبل تبدأ فى تصميم أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها والمنتجات الأخرى داخل الولايات المتحدة، بدلاً من بلدان أخرى.

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وخلال الـ 18 شهرًا الماضية، هددت الرسوم الجمركية المتصاعدة المفروضة على السلع المصنعة فى الصين، منتجات أبل الأكثر ربحًا، مثل هاتف الأيفون والساعة الذكية.

لكن كوك أقام علاقات وثيقة مع كل من الرئيس ترامب وعائلته وسط الحرب التجارية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال فى أكتوبر، كما قال الرئيس فى السابق إن كوك هو المدير التنفيذى التقنى الوحيد الذى لديه خط مباشر بالبيت الأبيض، مما يسمح له بنقل وجهة نظره الخاصة فى المواقف التى غالباً ما تكون متوترة.

كما قام كل من كوك وترامب بجولة فى مصنع أبل فى أوستن فى نوفمبر، كما أعلنت شركة أبل عن خطط لبناء مقر جديد بقيمة مليار دولار فى أوستن، بينما قال الرئيس إنه سيبحث فيما إذا كان ينبغى إعفاء عملاق التكنولوجيا من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.