توقعات CES 2020 الكاملة

مؤتمر CES 2020 سيبدأ خلال أيام قليلة وهو فرصة كبيرة لجميع الشركات والمطورين على حد سواء ليقوموا بعرض أحدث التقنيات التي وصلوا إليها وأحدث المنتجات التي ستصدر وستكون متاحة للمستهلكين.

كما أن المؤتمر يكشف عن خطط الشركات للسنوات القادمة وإن كانت الشركات ستقدم جديداً في عالم التكنولوجيا أم لا ، ما يميز مؤتمر CES 2020 عن مؤتمر MWC كمثال هو أنه شامل لجميع التقنيات والإختراعات التقنية وليس حكراً او حصراً على الهواتف مثل MWC وغيرها من مؤتمرات الهواتف الخاصة.

من خلال مقالنا اليوم سنقدم لكم أهم توقعات مؤتمر CES 2020 وإن كنا سنرى جديداً في هذا المؤتمر أم لا ومالذي يمكنك أن تنتظره من المؤتمر.

الهواتف في CES 2020 :

بالرغم من أن هناك مؤتمر خاص للهواتف المحمولة وهو MWC وموعده قريب للغاية إلا أن بعض الشركات تفضل الإستفادة من الجمهور والحضور الخاص بمؤتمر CES 2020 كونه يضم الكثير من الجمهور من مختلف الفئات ليقوم بعرض الجديد من هواتفهم في هذا المؤتمر.

بدأت سامسونج السباق مبكراً حيث قامت بتقديم هاتفين جديدين وهما Galaxy S10 Lite و Note 10 lite قبل موعد المؤتمر وهذا يجعلها تتفوق على المنافسين ومن المتوقع أن تقدم المزيد في مؤتمرها الخاص الذي أعلنت عنه اليوم.

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أيضاً يمكنك أن تتوقع أن ترى المزيد من الهواتف القابلة للطي وأن هذه الفئة من الهواتف لن تنتهي قريباً وقد نرى إختراعات جديدة من هذه التقنية.

بدون شك فالحدث الأكبر في المؤتمر سيكون تقنيات 5G الجديدة والتي ستعتمد عليها الشركات في الشرائح الجديدة للهواتف والتي ستصدر في الفترة القادمة وستبدأ بالإنتشار بين جميع الهواتف المتوسطة والرائدة.

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منصة PS5 :

حسناً هذا ليس أنسب مكان للإعلان عن منصة ألعاب جديدة مثل PS5 ففي النهاية هو حدث ليس موجهاً للاعبين تحديداً ولكن من المهم للغاية أن تعرف بأن سوني بدأت بالفعل التشويق لظهورها في المؤتمر وأنها ستقدم المستقبل والتقنية الجديدة وهذا يجعل الـ PS5 توقعاً منطقياً لحدث CES 2020.

بالطبع قد تكون سوني تعني بالمستقبل اي تقنية جديدة من تقنياتها ومنتجاتها الفريدة من نوعها على الأخص في مجال الشاشات الترفيهية ولكن من المستبعد للغاية أن نرى هاتفاً جديداً من سوني في الفترة القادمة.

السيارات ذاتية القيادة :

أصبحت السيارات ذاتية القيادة واحدة من تلك الأمور والإختراعات التقنية التي يتحدث عنها الجميع دائماً ومن المتوقع والمنطقي للغاية أن نرى نسخة جديدة من السيارات ذاتية القيادة وربما حتى نظرة أقرب على Cybertruck في حدث CES 2020 أيضاً .

الواقع الإفتراضي في CES 2020 :

أصبح هذا الأمر الآن أمراً متوقعاً للغاية في أي مؤتمر تقني جديد، ستخرج علينا شركات الواقع الإفتراضي والـ VR وتقوم بتقديم المزيد من الإختراعات والألعاب الجديدة لهذه الأجهزة والخوذ ولكن مع الأسف فتقنية الـ VR في وضعها الحالي لا يمكن أن يعتمد عليها بشكل كبير.