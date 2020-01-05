كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| رسميا هاتف سامسونج الجديد “Galaxy S11” قادم في 11 فبراير

متابعة-سنيار: أكدت شركة سامسونج تاريخ إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S11 المنتمية لفئة Galaxy S، وأيضا الإصدار الثاني من هواتفها القابل للطي جالاكسي فولد والذي سيحمل إسم جالاكسي فولد 2.

وستلتقي Samsung بمعجبيها في 11 فبراير، وذلك في حدثها “Galaxy Unpacked” الجديد في سان فرانسيسكو.

عبر موقع Twitter، نشر العملاق الكوري شريط فيديو قصير جدا، يؤكد وصول “هاتف Galaxy جديد تماما”.

وستغتنم Samsung هذه الفرصة للكشف عن الخلف لجهاز Galaxy Fold، ففي أكتوبر الماضي، كشفت الشركة النقاب عن رؤيتها الجديدة للهاتف الذكي القابل للطي، بتنسيق جديد “flip”، على عكس Galaxy Fold الحالي.

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في مقطع الفيديو الدعائي، قامت Samsung باستبدال الحرفين “A” من Galaxy بأشكال غامضة.

ووِفقا لآخر الشائعات، فإن الكاميرا الأمامية لهاتف (جالاكسي إس11) ستكون في منتصف الشاشة التي يظهر أنها منحنية، وليس في الزاوية، كم أظهرت الصور المسربة وجود 4 كاميرات خلفية، وحساس خامس من نوع 3D ToF، ضمن نظام مستطيل الشكل تتموضع فيه الكاميرات على شكل الحرف L.

وسيقدم الهاتف كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، مع إمكانية التقريب البصري بمعدل 5X، وميزة شبيهة بميزة Deep Fusion من آبل، بالإضافة إلى مزايا أخرى خاصة بالكاميرا.