تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن الإصدارات الجديدة من خط إنتاج Legion للعام 2020 في #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة لينوفو عن الإصدارات الجديدة من خط إنتاج Legion التي تتضمن أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب مثل Legion Y740S، كما قدمت أيضاً مجموعة من الإكسسوارات والشاشات بعلامة Legion التجارية.

أطلقت لينوفو في علامة Legion التجارية eGPU ، وLegion BoostStation، مع ثلاثة من الشاشات المخصصة للألعاب، واثنان من الفارات المخصصة للألعاب، وأيضاً لوحة مفاتيح RGB.

لوحة مفاتيح Legion K300 RGB المخصصة للألعاب

تتميز لوحة مفاتيح K300 RGB المخصصة للألعاب بحجم كامل للمفاتيح، في تصميم صغير الحجم للوحة المفاتيح يدعم اللاعبين بشكل خاص، كما تأتي المفاتيح بتصميم مضاد للظلال، وتضم 24 مفتاح يدعم للبرمجة، كما تدعم لوحة المفاتيح 5 من إضاءة RGB ديناميكية، مع تصميم مقاوم للرذاذ، ومن المقرر أن تتوفر لوحة مفاتيح K300 RGB في شهر يونيو بسعر 50 دولار تقريباً.

فارة Legion M300 Wired المخصصة للألعاب

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تتميز فارة Legion M300 RGB بتصميم سلكي بتكلفة منخفضة، كما تدعم الفارة تتبع 8000 DPI، بمعدل 1000Hz، أيضاً تضم الفارة شعار بإضاءة RGB خلفية، كما يأتي نموذج الفارة بعدد 8 من الأزرار القابلة للبرمجة، ومن المقرر أن تتوفر فارة Legion M300 بسعر 30 دولار تقريباً في شهر يونيو.

فارة Legion M600 اللاسلكية المخصصة للألعاب

إختيار أخر في الفارة المخصصة للألعاب يأتي للمستخدمين اليوم من لينوفو بتصميم لاسلكي، حيث تدعم فارة M600 اللاسلكية الإتصال عبر البلوتوث، مع تردد 1000Hz، وتدعم الشحن عبر منفذ USB-C خلال 5 دقائق، كما تدعم عمر شحن يصل إلى 10 ساعات، مع ميزة تتبع في 16000 DPI، وتضم مفتاح DPI قابل للتعديل.

أيضاً تأتي فارة Legion M600 اللاسلكية بمفاتيح Omron Micro، مع اثنان من المساحات بإضاءة LED، مع دعم حتى 16.8 مليون في تكوينات الألوان، ومستشعر PixArt 3335 بصري، ومن المقرر أن تتوفر فارة Legion M600 اللاسلكية المخصصة للألعاب في يونيو بسعر 80 دولار تقريباً.

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