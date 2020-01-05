تكنولوجيا: MATRIX تكشف عن جهاز Juno الذي يدعم ضبط حرارة المشروبات وتبريدها #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت MATRIX عن جهاز جديد يدعم تبريد المشروبات أو ضبط الحرارة من خلال تقنية التبريد TEC التي تحاكي تقنية محمصة الخبز، حيث يمكن أن يدعم تبريد المشروبات خلال دقائق فقط، ويأتي لاحقاً بسعر 299 دولار.

يعمل جهاز Juno على نظام تشغيل يدعم وضع المشروبات المعبأة في حاوية Juno، ومن ثم الضغط على زر التشغيل الذي يعمل على تبريد المشروبات خلال دقائق.

كما يتميز نظام Juno بحجم 8 في 13 في 16 إنش، وهي مقاييس تتوافق بشكل جيد للتثبيت في المطبخ، كما تتسع لزجاجة بحجم 3.5 إنش، وإرتفاع 12.5 إنش.

Advertisements

أيضاً يضم الجهاز محرك TEC ليعمل على إحاطة الحاوية بسائل ومن ثم يعمل التيار الكهربي على تبريد حرار السائل، كما تعد طريقة آمنة لا تؤثر على تركيب المشروبات بمواد كيميائية خطرة أو التبريد التقليدي.

ومن المقرر أن تبدأ MATRIX الحجز المسبق لجهاز Juno بدءاً من اليوم 5 من يناير، على أن يبدأ الشحن خلال الربع الثالث من 2020، كما يتوفر جهاز Juno في فترة الحجز المسبق بسعر 199 دولار، بينما يرتفع السعر إلى 299 دولار عند إنطلاق الجهاز للأسواق.

المصدر

اعلان

