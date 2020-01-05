CES 2020: شركة Samsung تكشف عن شاشات جديدة للحواسيب الشخصية تحت الاسم Odyssey

فاطمة أيت طالب - دبي - أزاحت شركة Samsung Electronics الغطاء رسميًا عن شاشاتها الجديدة كليًا للحواسيب الشخصية و الموجهة إلى جمهور اللاعبين Odyssey، و يُذكر بأن شركة سامسونغ هي الشركة الرائدة في هذا المجال و القائد لهذا السوق.

هناك عدة نماذج من هذه الشاشة المُقوّسة، النموذج G9 يأتي بحجم 49 إنش، و هناك أيضًا G7 بأحجام 32 و 27 بوصة، و هي تُقدم سرعة استجابة مرتفعة جدًا مع تأخير لا يتجاوز 1 ملي-ثانية و سرعة تحديث للإطارات تصل إلى 240hz و بأبعاد 32:9، الشاشة تُقدم دقة عرض تصل إلى 5120×1440 لتجربة لعب عريضة Ultra-Wide بصورة استثنائية،أما نموذج G7 من الشاشة فهو يحمل دقة عرض 2560×1440.

الشاشات ستكون قابلة للتجربة في منصة سامسونغ في المعرض منذ 7 يناير إلى 10 يناير.