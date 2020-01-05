فاطمة أيت طالب - دبي - أزاحت شركة Samsung Electronics الغطاء رسميًا عن شاشاتها الجديدة كليًا للحواسيب الشخصية و الموجهة إلى جمهور اللاعبين Odyssey، و يُذكر بأن شركة سامسونغ هي الشركة الرائدة في هذا المجال و القائد لهذا السوق.
هناك عدة نماذج من هذه الشاشة المُقوّسة، النموذج G9 يأتي بحجم 49 إنش، و هناك أيضًا G7 بأحجام 32 و 27 بوصة، و هي تُقدم سرعة استجابة مرتفعة جدًا مع تأخير لا يتجاوز 1 ملي-ثانية و سرعة تحديث للإطارات تصل إلى 240hz و بأبعاد 32:9، الشاشة تُقدم دقة عرض تصل إلى 5120×1440 لتجربة لعب عريضة Ultra-Wide بصورة استثنائية،أما نموذج G7 من الشاشة فهو يحمل دقة عرض 2560×1440.
الشاشات ستكون قابلة للتجربة في منصة سامسونغ في المعرض منذ 7 يناير إلى 10 يناير.
كانت هذه تفاصيل خبر CES 2020: شركة Samsung تكشف عن شاشات جديدة للحواسيب الشخصية تحت الاسم Odyssey لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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