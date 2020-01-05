شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجوم يوتيوب يستعينون بكاميرات خاصة لتجميل بشرتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تشاهد مقاطع فيديو يوتيوب بانتظام فمن المحتمل مرورك عبر فيديوهات لعدد من "الأنفلونسرز" ذوي البشرة المتوهجة التى لا تشوبها شائبة، وقد تظن أن الأمر يرجع إلى منتجات العناية بالبشرة والمكياج المختلفة التى يستخدمونها، إلا أن واحدة من نجمات يوتيوب كشفت السر، إذ تدعى RawBeautyKristi أن الأمر يرجع لكاميرات خاصة مع فلاتر تنعيم البشرة المدمجة، والتى يعتمد عليها الكثير من المؤثرين عبر موقع الفيديو المملوك لجوجل.

وأوضحت RawBeautyKristi: "لاحظت وأنا أتابع عددا الأشخاص الذين يستخدمون عن قصد أو بدون علم فلتر لتنعيم البشرة على مقاطع الفيديو الخاصة بهم على يوتيوب وIG، وهو ما دفعنى للتساؤل لماذا تبدو بشرتي هكذا".

وأضافت RawBeautyKristi: "اكتشفت أن هناك كاميرات والتي يستخدمها عدد كبير من الأشخاص بالكثير من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بـ IG، والتى تحتوى على فلتر مدمج لتجانس البشرة، مما يجعل البشرة تبدو ناعمة".

Advertisements

بينما لم تذكر كريستي شخصا محددا على يوتيوب يستعين بمثل هذه الفلاتر والكاميرات، إلا أنها سلطت الضوء على مقطع فيديو حديث ظهر به خلل بتأثير الفلتر، وقالت: "لقد شاهدت فيديو في ذلك اليوم، وظهر خلل بالفلتر، يمكن أن تصبح شبكة الإنترنت غريبة وتجعلك تشعر أن هناك شيئًا خاطئًا بك".

لسوء الحظ، هناك عدة كاميرات تعمل على تشغيل الفلتر افتراضيًا، لذا يحتاج مستخدمو يوتيوب الانتقال إلى العديد من الإعدادات لإيقاف تشغيله.

جدير بالذكر أن مدوّنة الجمال جولي كاميل نشرت فى عام 2017 فيديو يوضح كيفية إيقاف الفلتر والفرق الهائل الذي أحدثته، وقالت وقتها: "إذا اقتربت من النور، فإن بشرتي لا تزال في بؤرة التركيز، لكنها غير مشوشة كما كانت من قبل، ويمكنك أن ترى كل عيوبي الجميلة".