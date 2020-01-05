تشغيل فيديو يوتيوب في الخلفية 2020

هل ترغب في تشغيل فيديو يوتيوب في الخلفية ؟ لا تقلق سنقدم لكم اليوم طريقة معتمدة ولا تضمن تحميل أي برامج إضافية أو برامج من طرف ثالث حتى تتمكن من تشغيل فيديو يوتيوب في الخلفية.

لتتمكن هذه الطريقة من العمل كل ما عليك فعله هو تثبيت تطبيق VLC على هاتفك المحمول ومن ثم إتباع الخطوات التالية، هذه الطريقة تعمل مع الأندرويد فقط لأن الأيفون بالطبع متقدم ولا يحتاج لمثل هذه الأمور.

طريقة تشغيل فيديو يوتيوب في الخلفية :

كما قلنا تأكد من أن تقوم بتثبيت أحدث نسخة موجودة من مشغل VLC على هاتفك ويمكنك الوصول إليه من متجر جوجل من هنا.

الآن قم بفتح الفيديو الذي ترغب في تشغيله في الخلفية على برنامج Youtube الخاص بهاتفك وقم بتشغيله.

أوقف الفيديو وستجد أمامك علامة Share أسفل عنوان الفيديو قم بالضغط عليها لتظهر لك قائمة البرامج التي يمكنك مشاركة الفيديو إليها مباشرةً دون تحميل.

ستجد أمامك إختيار يدعى Play With VLC قم بالضغط عليه لينقل الفيديو وتشغيله إلى مشغل VLC المثبت على هاتفك.

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الآن عندما يفتح برنامج VLC على هاتفك قم بالضغط على علامة الثلاث نقاط الموجودة أسفل شريط التشغيل.

من القائمة التي ستظهر لك قم بإختيار Play as audio.

الآن سيعمل الفيديو بطريقة سهلة وسلسلة للغاية وكأنه ملف صوتي دون الحاجة إلى تحويله إلى ملف صوتي أو الإبقاء على شاشة الفيديو مفتوحة طوال الوقت، مع هذه الطريقة يمكنك تشغيل الفيديو ببساطة كملف صوتي والبقاء على تشغيله في الخلفية حتى إن أغلقت الشاشة .

بالطبع هذه ليست طريقة مثالية لتشغيل الفيديو ولن تفلح إلا مع تشغيل الملفات الصوتية مثل المحاضرات أو الـ Podcast أو حتى مقاطع القرآن لمختلف القراء ولكن أي برامج أخرى ستحملها قد لا تكون بالجودة المطلوبة وقد لا تخدم هذا الهدف بطريقة جيدة ومناسبة.

مع الأسف أيضاً هذه الطريقة لن تفلح إلا مع الفيديوهات الفردية ولن تتمكن من تشغيلها مع قوائم التشغيل الخاصة بالفيديوهات وستحتاج للقيام بها يدوياً لكل فيديو .

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