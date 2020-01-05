تكنولوجيا: سامسونج تقدم ميزة البث المباشر لمحتوى بدقة 4K في أجهزة تلفاز 8K الجديدة #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة سامسونج الجيل القادم من أجهزة تلفاز QLED 8K بمجموعة من المميزات الجديدة، وفي تفاصيل جديدة حول إصدارات سامسونج المرتقبة أشير إلى أن سامسونج تجلب ميزة بث محتوى بدقة 4K في أجهزة QLED 8K القادمة.

تجلب شركة سامسونج تحسينات في ميزة البث المباشر المجاني في الجيل القادم من أجهزة التلفاز، الذي ينطلق في فعاليات مؤتمر CES هذا العام، ولقد كشف عن تسريبات من حملة سامسونج الترويجية لأجهزة QLED 8K، والتي أكدت على ميزة ATSC 3.0 tuners في الأجهزة إلى جانب NEXTGEN TV لدعم بث محتوى 4K.

Advertisements

ومن المقرر أن تدعم المميزات الجديدة برمجة، وميزة البث بتحسينات عبر قنوات متعددة، والتي تدعم بشكل خاص مستخدمي سوق الولايات المتحدة، لذا لن يحتاج المستخدمين إلى دقع قيمة إضافية للحصول على محتوى بدقة 4K.

المصدر

اعلان

