ارتفاع كبير في طلبات رقاقات 7 نانومتر من طرف AMD لدى شركة TSMC

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ على شبكة الانترنت أن طلبات شركة AMD لرقاقات 7 نانومتر التي تُصنّعها شركة TSMC التايوانية قد ارتفعت بصورة ضخمة للغاية، و أن AMD في النصف الثاني من العام قد تتجاوز طلبات Apple لتُصبح الزبون الأكبر لدى TSMC.
جزء من هذا يعود إلى أن Apple ستبدأ بالتحوّل جزئيًا إلى طلبات 5 نانومتر التي ستبدأ الإنتاج هذا العام، و جزء يعود على الأرجح إلى أجهزة الجيل الجديد من سوني و مايكروسوفت و التي ستُطرح في الأسواق في موسم أعياد 2020. و يُذكر بأن شركات Apple, HiSilicon, Qualcomm, AMD, بالإضافة إلى MediaTek هي أكبر زبائن TSMC للرقاقات.
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