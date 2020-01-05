تطوير تقنية 5 نانومتر ماضٍ بسلاسة لدى TSMC

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت آخر التقارير التقنية على شبكة الانترنت أن تطوير تقنيات التصنيع بدقة 5 نانومتر لدى شركة TSMC ماضية بسلاسة، و أن الإنتاج سيبدأ في هذا العام تمهيدًا لوصولها إلى مُنتجات الزبائن لاحقًا.
و أكدت التقارير أن TSMC تُحقق نتائج قوية بفضل نجاح تقنية 7 نانومتر الخاصة بها و الإقبال الكبير على التقنية من مُختلف الشركاء، و أنّ الشركة تتوقع نموًا يصل إلى 15% في العام الحالي 2020، بالإضافة إلى الطلبات الأولية التي تلقتها الشركة لرقاقات 5 نانومتر المخصصة للذكاء الاصطناعي.
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