تطوير تقنية 5 نانومتر ماضٍ بسلاسة لدى TSMC

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت آخر التقارير التقنية على شبكة الانترنت أن تطوير تقنيات التصنيع بدقة 5 نانومتر لدى شركة TSMC ماضية بسلاسة، و أن الإنتاج سيبدأ في هذا العام تمهيدًا لوصولها إلى مُنتجات الزبائن لاحقًا.

و أكدت التقارير أن TSMC تُحقق نتائج قوية بفضل نجاح تقنية 7 نانومتر الخاصة بها و الإقبال الكبير على التقنية من مُختلف الشركاء، و أنّ الشركة تتوقع نموًا يصل إلى 15% في العام الحالي 2020، بالإضافة إلى الطلبات الأولية التي تلقتها الشركة لرقاقات 5 نانومتر المخصصة للذكاء الاصطناعي.