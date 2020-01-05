شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ضربت استراليا والأمازون وكاليفورنيا.. هكذا دمرت الحرائق الغابات حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت حرائق كاليفورنيا المدمرة في عام 2018 وحرائق العام الماضي في غابات الأمازون المطيرة عناوين الصحف الدولية وصدمت العالم، لكنها من حيث الحجم أصغر بكثير من أزمة حرائق الغابات الحالية في أستراليا، حيث تم حرق ما يقرب من 12 مليون فدان حتى الآن، كذلك فإن الحرائق في المناطق النائية من شمال روسيا أحرقت 6.7 مليون فدان في العام الماضي، ولكن معظم المناطق كانت قليلة السكان ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي حين أن حرائق كاليفورنيا لعام 2018 تم إخمادها منذ فترة طويلة وتم تقليل خسائر حرائق الأمازون على الأقل، إلا أن أستراليا تقع فقط في منتصف موسم الحرائق، ولعل هذا الأسبوع، جذبت انتباه العالم صوراً مرعبة من الفضاء للنيران مشتعلة في المدن الأسترالية، حيث ازدادت حدة حرائق الغابات وسط موجة حارة جعلت أستراليا تسجل أكثر أيامها حرارة وأحدث فصل ربيعي مسجل، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

كما تأثرت مناطق نيو ساوث ويلز بشكل غير متناسب، حيث أغرقت سيدني في دخان مظلم في منتصف ديسمبر، وحتى الآن هناك حوالي 10 من 12 مليون فدان محترقة تقع في الولاية، ولعل حرائق الغابات تحدث بشكل متكرر في أستراليا، مع بعض السنوات التي جلبت مزيدًا من الدمار الشديد الذي لحق به آخرون

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حجم أشهر الحرائق المختلفة:

- حرائق كاليفورنيا فى 2018: قضت على حوالى 2 مليون فدان.

- حرائق غابات الأمازون فى 2019: قضت على حوالى 2.2 مليون فدان.

- حرائق سيبيريا فى 2019: قضت على حوالى 6.7 مليون فدان.

- حرائق غابات استراليا فى 2020: قضت على أكثر من 12 مليون فدان حتى الآن