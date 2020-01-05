شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يزيل ميزة خاصة بالتطبيق في ألمانيا.. اعرف أيه هي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر تطبيق التراسل الفوري واتس آب إزالة ميزة "تصدير سجل الدردشة" لدى المستخدمين في ألمانيا، وهي الميزة التى تتيح للمستخدمين حفظ نسخة احتياطية من التطبيق وتصديرها ومشاركتها عبر التطبيقات المختلفة، حيث كانت هذه الميزة تسمح لجميع مستخدمي واتس آب بحفظ نسخة خارجية من سجل الدردشة الكامل والوسائط بكل سهولة ويسر، لكن في نفس الوقت لم يشرح واتس آب سبب هذه الخطوة، لكن من المرجح أن هذا الأمر يتعلق بقوانين الخصوصية الألمانية، خاصة أن فيس بوك رفض قرار ألمانيا بجمع وتخزين بيانات مستخدمي واتس آب

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فمع هذه الخطوة الجديدة، فهذا يعني أن المستخدمين الألمان ليس لديهم خيار سوى نسخ دردشاتهم أو اللجوء إلى أدوات الطرف الثالث، حيث يتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من دردشات واتس آب تلقائيًا وحفظها يوميًا على ذاكرة هاتفك؛ واعتمادًا على إعدادات الهاتف، يمكن أيضًا إجراء نسخ احتياطي لـ Google Drive، وفيما يلى كيفية إجراء نسخ احتياطي للدردشات يدويًا في بضع خطوات سريعة:

انتقل إلى واتس آب >> اضغط على المزيد من الخيارات>> الإعدادات>> الدردشات>> دردشة النسخ الاحتياطي>> النسخ الاحتياطي.

يذكر أن التطبيق أكد في وقت سابق أنه سيبدأ عرض الإعلانات على مستخدميه البالغ عددهم 1.5 مليار هذا العام، حيث ستبدأ الإعلانات في البداية بخانة الحالة "Status" الخاصة بالمستخدم، لكن الشركة المملوكة لـ"فيس بوك" لم تكشف عن موعد إطلاق محدد للإطلاق، لكن نائب الرئيس كريس دانيلز أكد الخطط في العام الماضي، وقال دانييلز للصحفيين في نوفمبر "سنضع الإعلانات داخل الـ"Status"، مضيفًا: "سيكون هذا هو وضع أساسي للشركة للحصول على أموال وكذلك فرصة للشركات للوصول إلى أشخاص على WhatsApp."