تكنولوجيا: Whirlpool تقدم ميزان حرارة Yummly الذكي #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Whirlpool هذا العام بمعرض CES ميزان حرارة Yummly الذكي، بعد أن كانت قدمت تطبيق وصفات وخدمة مدفوعة بنفس الاسم عام 2017.
ميزان الحرارة الذكي يستخدم مستشعرات حرارة مزدوجة لمراقبة درجة حرارة الطعام والفرن. وسيكون بإمكانك متابعة درجات الحرارة بشكل منفصل على تطبيق Yummly وتلقي إشعار عند الانتهاء من طهو الطعام.
سيتمكن ميزان حرارة Yummly الذكي، في وقت لاحق من هذا العام، من التواصل مع أفران Whirlpool المتصلة. ويمكن للمستخدمين معرفة الوصفات الملحقة من خلال أيقونة الشوكة في التطبيق، وتوضح الشركة أن هذه الميزة ستتيح للفرن معرفة المرحلة التي بها الوصفة ليقوم تلقائيًا بخفض أو رفع الحرارة أو تشغيل المشواة اعتمادًا على ما تحتاجة الوصفة. لكن يجب ضبط فرن Whirlpool على وضع التمكين عن بعد.
تم عرض مقياس الحرارة Yummly الذكي في معرض CES 2020، ومن المقرر أن يتم طرحه للبيع قريبًا مقابل 129 دولار.
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