تكنولوجيا: Vizio ستقوم بإطلاق تلفاز OLED هذا العام #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد سنوات من تصنيع شاشات LCD، تنوي شركة Vizio بيع أول تلفاز بشاشة OLED بسوق الولايات المتحدة هذا العام. لتنضم بذلك لقائمة منافسيها LG وسوني، واللذان قاما ببيع أجهزة تلفاز بشاشة OLED في السنوات الأخيرة.

حيث أعلنت الشركة بمعرض CES2020 أن أول تلفاز للشركة بشاشة OLED سيقدم دقة صورة استثنائية من أي زاوية مشاهدة، بالإضافة لتقنية الشركة لمعالجة الصورة. وسيأتي التلفاز بتصميم أنيق بحواف 4 مم وإدارة تلقائية لخدمات البث المدفوع.

لم تحدد الشركة السعر أو حجم الشاشة أو رقم موديل لهذا الجهاز.

توفر أجهزة تلفاز OLED أفضل جودة متاحة للصورة، وتأتي بسعر أكثر بكثير من أجهزة تلفاز LCD.

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وأوضح البعض أن أفضل أجهزة تلفاز OLED لعام 2019 هي سلسلة B9 والتي تُباع بما يزيد عن 2300 دولار للشاشة مقاس 65 بوصة. في حين يُباع أفضل تلفاز LCD لدى شركة Vizio وهو Quantum X من سلسلة P، بسعر 1500 دولار.

سيأتي تلفاز Vizio OLED بمعالج IQ Ultra الخاص بالشركة لمعالجة الصور، بالإضافة إلى ProGaming Engine متوافق مع FreeSync من AMD وتوافق 4K/120HZ. كما ستوفر دعم SmartCast 4.0 لتشغيل الوسائط.

لم تؤكد الشركة بعد ما إذا كانت لوحة الشاشة من LG.

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