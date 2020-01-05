تسريب البطاقة الرسومية Radeon RX 5600 XT من XFX

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن تسربت البطاقة الرسومية Radeon RX 5600 XT من ASRock ها هي تتسرّب من جديد هذه المرّة مع النسخة غير القياسية من شركة XFX و التي تأتي بالتصميم الموجود من خلال الصورة في الأعلى مع مروحتين للتبريد. هذه النسخة من البطاقة تحمل الاسم THICC II PRO STAGING، و يبدو أنها ستعمل بسرعة 1460 MHz و هو أعلى من التردد القياسي للبطاقة، و على أية حال من المفترض أن نحصل على الإعلان الرسمي غدًا من خلال كلمة AMD في CES 2020.
على صعيد المواصفات تضم البطاقة 36 وحدة مُعالجة حاسوبية و 2304 مُعالج Stream، أمّا الاختلاف الجوهري بينها و بين بطاقة RX 5700 هو على صعيد الذاكرة العشوائية و التي تأتي بسعة 6GB و من نوع GDDR6 مقابل 8GB GDDR6 للبطاقة الراقية. هذه البطاقة موجهة للفئة المتوسطة و لتحسين خيار AMD في هذه الفئة مع الإخفاق التجاري لبطاقة RX 5500 التي لم تكن مرضية من ناحية السعر/الأداء.
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