فاطمة أيت طالب - دبي - لا شك أن الفترة الحالية مُثيرة لشركة التكنولوجيا AMD، فالشركة قد نجحت في العودة إلى المُنافسة من جديد مع Intel بفضل معالجات Ryzen الرّائعة، و التي تُقدّم قوة معالجة حاسوبية عالية مقابل السعر المدفوع، كما أطلقت الشركة بطاقاتها الرسومية الراقية بمعمارية RDNA، و هي تتحضر لتدشين الرقاقات الخاصة بأجهزة الجيل الجديد البلايستيشن5 و الإكس بوكس، بالإضافة إلى الكشف عن معمارية RDNA2 المُطوّرة للبطاقات الرسوميّة.
هذا انعكس بالإيجاب على أسهم الشركة و التي وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخها، إذ وصل سعر السهم الواحد إلى 49 دولارًا يوم الخميس الماضي، ليتفوّق بذلك على أعلى سعر وصلت له أسهم الشركة سابقًا في العام 2000، عندما وصل سعر السهم إلى 47.5 دولاراً.
كانت هذه تفاصيل خبر أسهم AMD تصل إلى أعلى مستوى في تاريخ الشركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.