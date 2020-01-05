أسهم AMD تصل إلى أعلى مستوى في تاريخ الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - لا شك أن الفترة الحالية مُثيرة لشركة التكنولوجيا AMD، فالشركة قد نجحت في العودة إلى المُنافسة من جديد مع Intel بفضل معالجات Ryzen الرّائعة، و التي تُقدّم قوة معالجة حاسوبية عالية مقابل السعر المدفوع، كما أطلقت الشركة بطاقاتها الرسومية الراقية بمعمارية RDNA، و هي تتحضر لتدشين الرقاقات الخاصة بأجهزة الجيل الجديد البلايستيشن5 و الإكس بوكس، بالإضافة إلى الكشف عن معمارية RDNA2 المُطوّرة للبطاقات الرسوميّة.

هذا انعكس بالإيجاب على أسهم الشركة و التي وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخها، إذ وصل سعر السهم الواحد إلى 49 دولارًا يوم الخميس الماضي، ليتفوّق بذلك على أعلى سعر وصلت له أسهم الشركة سابقًا في العام 2000، عندما وصل سعر السهم إلى 47.5 دولاراً.