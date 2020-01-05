شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو موبايلك وقع فى المطر تعمل إيه؟ نصائح عليك إتباعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما يتعرض الهاتف الذكى للبلل خلال فصل الشتاء بصفة خاصة بسبب هطول الأمطار أو الوقوع فى بركة مياه، فضلا عن حالات انسكاب السوائل عليه فى المكتب أو المقهى مثلاً، فكيف يمكن إنقاذه فى مثل هذه الحالات؟ وللتعامل مع مثل هذه الحالات.

وقالت مجلة التكنولوجيا "t3n" الألمانية، أنه يتعين على المستخدم إيقاف الجهاز فورا تجنبا لحدوث أعطال كهربائية، مع ضرورة خلع البطارية إن أمكن.

وتتمثل الخطوة التالية فى تجفيف الهاتف الذكى، وذلك من خلال تفكيك جسم الهاتف وإخراج بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة، ولف الهاتف فى منشفة ورقية، ثم وضع الهاتف لعدة أيام فى كيس بلاستيكى مغلق به أرز جاف غير مطهى، حسبما نقلت سكاى نيوز.

وحذرت "t3n" من استخدام مجفف الشعر أو الفرن أو الميكروويف أو أشعة الشمس الحارقة بغرض تجفيف الهاتف الذكى، مشددة على ضرورة عرض الهاتف بعد ذلك على الفنيين المتخصصين لاتخاذ إجراءات الإصلاح اللازمة.

جدير بالذكر هناك أخطاء يرتكبها المستخدمين عند سقوط هواتفهم فى الماء، والتى تتسبب فى تلف هواتفهم الذكية، فقد يؤدى عدم التصرف بطريقة صحيحة فى كوارث قد تضر بالهاتف وتعرضه للتلف التام، ومن ضمنها شحن الهاتف أو هز الهاتف والضغط على كافة أزراره.

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