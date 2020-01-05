شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 11.6 مليون دولار راتب رئيس شركة أبل "تيم كوك" فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن 2019 عام الحظ بالنسبة لشركة أبل، بسبب المبيعات المخيبة للآمال على مدار العام، وهو ما أثر بالطبع على الراتب السنوى لرئيس الشركة التنفيذى "تيم كوك"، إذ كشف تقرير صادر عن شبكة CNBC انخفاض الراتب السنوى لـ "كوك" بسبب فشل أبل فى تجاوز أهدافها المالية.

وقالت شركة أبل فى بيانها السنوى إن كوك، حصل على 11.6 مليون دولار من إجمالى التعويضات خلال السنة المالية 2019 للشركة، أى أكثر 200 مرة من متوسط المكافأة التى يحصل عليها موظف أبل فى نفس الفترة الزمنية.

تضمنت حزمة التعويضات الخاصة بـ "كوك" راتبًا أساسيًا قيمته 3 ملايين دولار، وحوالى 7.6 مليون دولار كرسوم تحفيزية، ونحو 800 ألف دولار مصاريف الأمن والسفر الجوى الخاص برئيس الشركة.

بلغ راتب كوك خلال عام 2018 أيضًا نحو 3 ملايين دولار، ومع ذلك، فإن مكافأته انخفضت إلى 7.67 مليون دولار، بعد أن بلغت 12 مليون دولار فى عام 2018.

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ومثل معظم الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، يحصل كوك على الكثير من خيارات الأسهم، ففى عام 2019، استحوذ كوك على 113.5 مليون دولار من أسهم الشركة.

ويشير التقرير كذلك أن تعويضات كوك السنوية انخفضت بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2018، ففى عام 2018، بلغت التعويضات السنوية 136 مليون دولار، كما يذكر التقرير أيضًا أن أبل تجاوزت أهدافها فى صافى المبيعات وأيضًا إيرادات التشغيل السنوية لعام 2019، حيث بلغ صافى مبيعات الشركة نحو 256.1 مليار دولار، فى حين بلغ دخل التشغيل 60.1 مليار دولار.

ومع ذلك، كانت القيمة السوقية لشركة آبل فى عام 2019 رائعة مع تقارير متعددة تشير إلى أنها الأفضل خلال عقد من الزمان، كما وصلت أسعار أسهم أبل أيضًا إلى مستوى قياسى فى عام 2019 مع تصاعد توقعات المحللين.