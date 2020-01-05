شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإعلانات تصل لـ تطبيق واتس آب خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" أنه سيبدأ عرض الإعلانات على مستخدميه البالغ عددهم 1.5 مليار هذا العام، حيث ستبدأ الإعلانات في البداية بخانة الحالة "Status" الخاصة بالمستخدم، لكن الشركة المملوكة لـ"فيس بوك" لم تكشف عن موعد إطلاق محدد للإطلاق، لكن نائب الرئيس كريس دانيلز أكد الخطط في العام الماضي، وقال دانييلز للصحفيين في نوفمبر "سنضع الإعلانات داخل الـ"Status"، مضيفًا: "سيكون هذا هو وضع أساسي للشركة للحصول على أموال وكذلك فرصة للشركات للوصول إلى أشخاص على WhatsApp."

وبحسب موقع thesun البريطانى، فنشر مؤخرًا أحد الحسابات على تويتر صورًا لشكل الإعلانات التى ستصل للمستخدمين في واتس آب، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تجبر العديد من المستخدمين للتحول إلى التطبيق المنافس Telegram، بينما تباينت تعليقات المستخدمين الغاضبة على تويتر تعليقًا على هذا الأمر، حيث قال البعض: "لا أريد إعلانات، أفضل دفع 50 دولارًا سنويًا لاستخدامه بدون إعلانات، كما هو الحال دائمًا".

يذكر أن فيس بوك اشترى واتس آب مقابل 21 مليار دولار في عام 2014، ومنذ ذلك الحين كان في مساعي لتحقيق الدخل من الخدمة ذات الشعبية الكبيرة، فيما يقال أن قرار طرح الإعلانات في التطبيق كان وراء الانقسام الدراماتيكي بين مارك زوكربيرج رئيس فيس بوك ومؤسسى التطبيق Brian Acton و Jan Koum، اللذان أسسا واتس آب في عام 2009، ووعدا في وقت سابق بعدم عرض إعلانات في التطبيق.

وقد غادر براين وكوم الشركة في 2017 و 2018 على التوالي، فيما أدان براين بطريقة وحشية الطريقة التي يعمل بها فيس بوك، وفي مقابلة مع مجلة فوربس العام الماضي ، قال: "الإعلان المستهدف هو ما يجعلني غير سعيد"، وأضاف براين أن فيس بوك يمثل مجموعة من الممارسات التجارية والمبادئ والأخلاق والسياسات، التي لا أوافق عليها بالضرورة.