3 برامج أندرويد لشهر يناير 2020

نعود لنقدم لكم برامج أندرويد مميزة لشهر يناير وبداية عام 2020 حيث يمكنك أن تبدأ العام مع هذه البرامج وتستفيد من هاتفك الأندرويد بطريقة مميزة ومختلفة عن ما سبق.

بالطبع هناك الملايين إن لم يكن أكثر من برامج الأندرويد المتنوعة التي يمكنك تحميلها وإستخدامها على هواتفك واليوم سنقدم لكم مجموعة من هذه البرامج التي تخدم فئات مختلفة وتوجهات مختلفة، بالطبع سنحاول قدر الإمكان أن نقدم برامج مجانية لا تحتاج لدفع أي أموال لتتمكن من تحميلها.

برامج أندرويد مميزة :

أسفل كل برنامج سنقوم بذكر رابط تحميل البرنامج من متجر جوجل بالإضافة إلى سياسات البرنامج المجانية والشراء بداخله.

برنامج Typewise Keyboard :

أحد مميزات الأندرويد هي التخصيص الذي يمكن أن يصل إلى أي شيء تقريباً داخل النظام حتى الكيبورد الخاصة بالنظام حيث يمكنك تحميل وإستخدام كيبورد خاصة بك أنت تفضلها بدلاً من الكيبورد الرسمية التي تصدر مع الجهاز الخاص بك والتي في الغالب يكون مصنع الكيبورد هو من طورها.

الكيبرود التي نقدمها اليوم مختلفة قليلاً في تقدم Layout مختلفة تحتاج بعض الإعتياد عليها ولكن إن سألتني شخصياً فأنا أظن أن هذه الكيبورد عملية أكثر بكثير من التصميمات الإعتيادية للكيبورد على الأندرويد.

بحسب دعاية هذه الكيبورد فإنها ستساعدك لتقليل أخطاءك الإملائية بنسبة 80% على الأقل.

البرنامج مجاني يمكنك تحميله من هنا وهو يضم مشتريات.

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برنامج FairEmail :

يمكننا القول بأن هذا البرنامج هو برنامج Email مفتوح المصدر لهواتف الأندرويد وهو واحد من أفضل برامج أندرويد المهتم بمجال الـ Email والمراسلة.

يمكنك مزامنة عدد لا نهائي من الحسابات الإلكترونية وإدارتها من مكان واحد وهو يعمل بطريقة مشابهة للغاية لتلك الطريقة التي يعمل بها Gmail.

البرنامج مجاني ويمكنك تحميله من هنا ولكن يضم مشتريات داخله.

برنامج My Wall للخلفيات :

يعتبر هذا البرنامج واحد من تلك البرامج التي تدير خلفياتك بطريقة إحترافية ونجاحة للغاية، هو يمنحك فرصة التعامل مع الخلفية بواجهة مضيئة أو مظلمة Dark UI ومجموعة متنوعة من الفلاتر والتأثيرات التي يمكنك الإختيار منها لتقوم بتعديل الخلفيات كما ترغب والعمل عليها كما ترغب.

البرنامج مجاني ويمكنك تحميله من هنا .

نأمل أن تكون إختياراتنا من البرامج قد أعجبتكم ونالت رضاكم ويمكنكم أيضاً الإطلاع على باقي المجموعات القديمة الخاصة بنا :