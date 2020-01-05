عائدات Fortnite تتجاوز 1.8 مليار دولار في 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ من وكالة SuperData للبيانات أن لعبة الباتل رويال Fortnite فائقة الشعبية من شركة Epic الأمريكية قد حققت عائداتٍ تتجاوز 1.8 مليار دولار في العام الماضي 2019، و أتت في المركز الثاني لعبة Dungeon Fighter Online من “نيكسون”، و في المركز الثالث Honor of Kings من شركة Tencent الصينية.
و على الرغم من ضخامة الرقم إلا أن Fortnite تراجعت عن 2018 الذي تجاوزت عائداتها فيه 2 مليار دولار، و قالَ بعضُ المحللين أن حماس اللاعبين تجاه اللعبة و المحتويات القادمة إليها، تراجع بعض الشيء مقارنة بالسابق.
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