بعد تحسن 24 ساعة.. عاصفة وأمطار تضرب البلاد الإثنين (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد، أن الإثنين 6 يناير، يشهد طقسا غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "يتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد، حيث تصل الحرارة لصفر في مدينتي نخل وسانت كاترين، كما تسقط أمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة جدا، وارتفاعه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الإثنين، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 8

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 9 درجات

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 8 درجات

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 5 درجات

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قنا العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجات

أسوان العظمى 19 درجة والصغرى 6 درجات.

نخل العظمى 16 درجة والصغرى صفر

سانت كاترين العظمى 12 درجة والصغرى صفر

تحسن 24 ساعة

وكانت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، قد قالت إن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا الأحد، لمدة 24 ساعة، لتنحسر الأمطار على السواحل الشمالية فقط، على أن تعاود التقلبات الجوية وفرص سقوط الأمطار بدءاً من الإثنين.

وأكدت شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر خلال الساعات المقبلة من السبت، على أن يتحسن الطقس الأحد، ولمدة 24 ساعة.